Шкриньяр: "В "Интере" мое будущее"

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Шкриньяр: "В "Интере" мое будущее"

Хавбек "Интера" Милан Шкриньяр заявил, что хочет продолжить играть за миланский клуб. Об этом информирует DAZN.

По данным источника, ранее в 24-летнем словаке был заинтересован "Манчестер Юнайтед".

"Когда мне предложат новый контракт? Очень скоро. Я точно продолжу играть в "Интере". Здесь мое будущее", - сказал футболист.

Контракт игрока с "Интером" действует до 2022 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 31 матче, отметившись 2 ассистами. 

"Интер" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 62 балла.

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