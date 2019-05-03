Шкриньяр: "В "Интере" мое будущее"
Хавбек "Интера" Милан Шкриньяр заявил, что хочет продолжить играть за миланский клуб. Об этом информирует DAZN.
По данным источника, ранее в 24-летнем словаке был заинтересован "Манчестер Юнайтед".
"Когда мне предложат новый контракт? Очень скоро. Я точно продолжу играть в "Интере". Здесь мое будущее", - сказал футболист.
Контракт игрока с "Интером" действует до 2022 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 31 матче, отметившись 2 ассистами.
"Интер" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 62 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Милан
|34
|56
|7
|Торино
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15