Шкриньян допустил свой уход из "Интера"

Теги интер миланмилан шкриньяр

Шкриньян допустил свой уход из "Интера"Фото: инстаграм Шкриньяра/Автор неизвестен

Словацкий защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр допустил, что в будущем может сменить клубную прописку.

"Сейчас я счастлив в клубе и не думаю о смене команды, но никогда не знаешь, что может произойти. Пока что мы не обсуждали продление моего контракта, который действует до 2023 года", — цитирует футболиста сборной Словакии Corriere della Sera.

В нынешнем сезоне Шкриньяр сыграл 23 матча за "нерадзурри" во всех соревнованиях, в которых сумел отметиться 3 голами.

Также не пропустите: Газизов ответил на слова Федуна. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Газизов ответил на слова Федуна

Газизов ответил на слова Федуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов