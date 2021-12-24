Шкриньян допустил свой уход из "Интера"
Фото: инстаграм Шкриньяра/Автор неизвестен
Словацкий защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр допустил, что в будущем может сменить клубную прописку.
"Сейчас я счастлив в клубе и не думаю о смене команды, но никогда не знаешь, что может произойти. Пока что мы не обсуждали продление моего контракта, который действует до 2023 года", — цитирует футболиста сборной Словакии Corriere della Sera.
В нынешнем сезоне Шкриньяр сыграл 23 матча за "нерадзурри" во всех соревнованиях, в которых сумел отметиться 3 голами.
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|4
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17