Шкриньян допустил свой уход из "Интера"

Фото: инстаграм Шкриньяра/Автор неизвестен

Словацкий защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр допустил, что в будущем может сменить клубную прописку.

"Сейчас я счастлив в клубе и не думаю о смене команды, но никогда не знаешь, что может произойти. Пока что мы не обсуждали продление моего контракта, который действует до 2023 года", — цитирует футболиста сборной Словакии Corriere della Sera.

В нынешнем сезоне Шкриньяр сыграл 23 матча за "нерадзурри" во всех соревнованиях, в которых сумел отметиться 3 голами.

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