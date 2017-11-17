Шкриньяр: "Барселона"? Я счастлив в "Интере"

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Шкриньяр: "Барселона"? Я счастлив в "Интере"
Словацкий защитник "Интера" Милан Шкриньяр прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Барселона".

"Я сосредоточен на матчах своего клуба, а "Барселона" меня не интересует. Мне нравится, как мы играем в этом сезоне. Нам нужно продолжать в том же духе", - приводит слова Шкриньяра Football Italia.

В этом сезоне 22-летний Шкриньяр провел за "Интер" 12 матчей и забил 2 гола.

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