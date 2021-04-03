Шкриньяр близок к переходу в "Тоттенхэм"

Фото инстаграм Милана Шкриньяра

Центральный защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр летом может оказаться в "Тоттенхэме".

По информации Football Insider, клубы почти договорились о трансфере словацкого футболиста.

На подписании 26-летнего игрока лично настоял главный тренер "шпор" Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 30 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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