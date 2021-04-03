Шкриньяр близок к переходу в "Тоттенхэм"

Теги милан шкриньяринтер милантоттенхэмжозе моуриньютрансферы

Шкриньяр близок к переходу в "Тоттенхэм"

Фото инстаграм Милана Шкриньяра

Центральный защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр летом может оказаться в "Тоттенхэме".

По информации Football Insider, клубы почти договорились о трансфере словацкого футболиста.

На подписании 26-летнего игрока лично настоял главный тренер "шпор" Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 30 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

Не пропустите: Украинский вратарь попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ахмат" разгромил "Краснодар", "Сочи" уступил "Рубину"

"Ахмат" разгромил "Краснодар", "Сочи" уступил "Рубину"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов