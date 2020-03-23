Шкриньяр - футболист года в Словакии

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Шкриньяр - футболист года в Словакии

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр стал лучшим игроком года в Словакии. Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола страны.

За 25-летнего футболиста проголосовало наибольшее количество тренеров и журналистов. На втором месте оказался голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка, третьим стал полузащитник "Далянь Ифан" Мартин Гамшик.

Лучшим тренером признан Ян Козак, возглавляющий "Слован".

А еще: "Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой| http://soccernews.ru
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