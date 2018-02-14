Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр назвал клубы, в которых он хотел бы продолжить свою карьеру.

" Меня привлекают "Реал Мадрид" и "Барселона", но и манчестерские клубы - великолепны. Премьер-Лига - самый конкурентоспособный чемпионат в мире, хотя в этом сезоне "Сити" нет равных. Трудно ответить, куда бы я хотел уйти. Это будет зависеть от условий контракта и роли, которая будет предназначаться для меня. Я не уйду в другую команду, чтобы играть в кубке и быть заменой. Я уйду туда, где у меня будет шанс играть ", - цитирует 23-летнего бека "нерадзурри" Dennik Sport.

Напомним, "Интер" потерял Миранду. | soccernews.ru