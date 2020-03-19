Шкриньяр назвал лучшего защитника в мире

Теги интер миланмилан шкриньярсерхио рамосвирджил ван дейккалиду кулибали

Шкриньяр назвал лучшего защитника в мире

Центральный защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр рассказал, какого игрока обороны он считает лучшим в мире.

"Лучший защитник в мире - Серхио Рамос, он настоящий лидер. После я бы выделил Вирджила ван Дейка за то, что он сделал в последние два-три года. Помимо них Калиду Кулибали, даже если сейчас у него трудный период", - заявил Шкриньяр.

Отметим, что Рамос выступает за мадридский "Реал", ван Дейк - за "Ливерпуль", а Кулибали - за "Наполи".

Не пропустите: Рамос похвастался мускулатурой, проработанной во время карантина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фабрегас советует "Челси" обратить внимание на Головина

Фабрегас советует "Челси" обратить внимание на Головина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов