Шкриньяр назвал лучшего защитника в мире

Центральный защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр рассказал, какого игрока обороны он считает лучшим в мире.

"Лучший защитник в мире - Серхио Рамос, он настоящий лидер. После я бы выделил Вирджила ван Дейка за то, что он сделал в последние два-три года. Помимо них Калиду Кулибали, даже если сейчас у него трудный период", - заявил Шкриньяр.

Отметим, что Рамос выступает за мадридский "Реал", ван Дейк - за "Ливерпуль", а Кулибали - за "Наполи".

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