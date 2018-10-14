Шкриньяр: "Не контактировал ни с Гвардиолой, ни с Моуринью, ни с Вальверде"

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Шкриньяр: "Не контактировал ни с Гвардиолой, ни с Моуринью, ни с Вальверде"Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр, которым интересуются многие топ-клубы Европы, прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Связывались ли со мной Гвардиола, Моуринью или ВальвердеНет, поэтому я говорю, что это все лишь только слухи. Если я останусь в "Интере" на всю свою жизнь, как это получилось у Хамшика в "Наполи", я буду очень доволен. "Интер" - большой клуб. Мы выходим из кризиса, и мы играем в Лиге Чемпионов", - цитирует 23-летнего бека "нерадзурри" Le 10 Sport.

Напомним,  "Интер" намерен предпринять попытку подписать Модрича в январе. | soccernews.ru

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