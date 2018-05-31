Шкриньяр определился со своим будущим

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Шкриньяр определился со своим будущим

Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр определился со своим будущим.

"У меня нет причин уходить. Это моё с клубом совместное желание. Я не знаю ничего о конкретных предложениях, да и не думаю, что "Интер" меня продаст. Мне также нравится тот факт, что мы сыграем в Лиге Чемпионов" - приводит слова 23-летнего словака Football Italia.

Напомним, что Шкриньяром интересовались многие европейские топ-клубы, в том числе "Реал" и "Барселона".

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