Шкриньяр поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 ЛЧ
Фото: инстаграм Шкриньяра/Автор неизвестен
Словацкий защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр поделился ожиданиями от грядущего противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Когда мы в прошлом сезоне вылетели из ЛЧ, казалось, все очень плохо. Но в итоге это помогло нам выиграть чемпионат Италии. Вылет нас сплотил, у нас появилось желание отомстить.
– Почему в Европе вам приходится тяжелее, чем в Италии?
– В Серии А больше работаешь над тактикой, играешь больше головой, а не носишься вперед-назад. А вот англичане постоянно идут вперед.
С «Реалом» мы хорошо играли, но нам забили с 25 метров, а мы угодили в перекладину. С определенными командами нужно использовать свои шансы.
– Каковы шансы "Интера" против "Ливерпуля"?
– Я верю в нашу команду. «Интер» способен создать проблемы «Ливерпулю», особенно на «Сан-Сиро». Мы будем готовы, даже несмотря на тяжелый график в январе-феврале, – отметил словак.
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|Ювентус
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17