Шкриньяр поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 ЛЧ

Фото: инстаграм Шкриньяра/Автор неизвестен

Словацкий защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр поделился ожиданиями от грядущего противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Когда мы в прошлом сезоне вылетели из ЛЧ, казалось, все очень плохо. Но в итоге это помогло нам выиграть чемпионат Италии. Вылет нас сплотил, у нас появилось желание отомстить.

– Почему в Европе вам приходится тяжелее, чем в Италии?

– В Серии А больше работаешь над тактикой, играешь больше головой, а не носишься вперед-назад. А вот англичане постоянно идут вперед.

С «Реалом» мы хорошо играли, но нам забили с 25 метров, а мы угодили в перекладину. С определенными командами нужно использовать свои шансы.

– Каковы шансы "Интера" против "Ливерпуля"?

– Я верю в нашу команду. «Интер» способен создать проблемы «Ливерпулю», особенно на «Сан-Сиро». Мы будем готовы, даже несмотря на тяжелый график в январе-феврале, – отметил словак.

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