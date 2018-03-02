Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр прокомментировал интерес со стороны "Барселоны".

"Я слышал про интерес "Барселоны", но сейчас я сконцентрирован на выступлении за "Интер". Я должен думать о матчах и тренировках. Остальное не имеет значения. Все говорили, что клуб переплатил за меня. Но сейчас я вижу, что мой трансфер оценивают даже дороже" - приводит слова 23-летнего словака Football Italia.

В этом сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 28 матчей и забил 4 гола.

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