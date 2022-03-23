Шкриньяр рассказал, что подпишет новый контракт с "Интером"

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Шкриньяр рассказал, что подпишет новый контракт с "Интером"

Фото: твиттер Шкриньяра\Автор неизвестен

Защитник сборной Словакии и миланского "Интера" Милан Шкриньяр рассказал о планах на будушее.

"Я думаю, "Интер" предложит мне новый контракт, а я подпишу его и останусь в команде", - приводит слова защитника инсайдер Николо Скира.

Текущий контракт словака рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Шкриньяр сыграл в 37 матчах "нерадзурри", в которых забил четыре гола.

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