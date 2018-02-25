Шкриньяр - самый результативный защитник в текущем розыгрыше Серии А

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Шкриньяр - самый результативный защитник в текущем розыгрыше Серии А

Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр поразил ворота "Беневенто" в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает Opta, этот гол стал для 23-летнего словака четвёртым в текущем розыгрыше Серии А, что сделало его самым результативным игроком обороны в нынешнем первенстве.

Всего в этом сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 28 матчей во всех турнирах. | http://soccernews.ru

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