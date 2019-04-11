Шкриньяр согласовал новый контракт с "Интером"

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Шкриньяр согласовал новый контракт с "Интером"

Миланский "Интер" в ближайшее время продлит контракт со словацким защитником Миланом Шкриньяром, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, новое соглашение между клубом и футболистом будет действовать до лета 2023 года. Его зарплата вырастет с 1,7 до трех миллионов евро в год. 

Ранее сообщалось, что Шкриньяр входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 23-летний словак провел за "Интер" 39 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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