Шкриньяр согласовал новый контракт с "Интером"
Миланский "Интер" в ближайшее время продлит контракт со словацким защитником Миланом Шкриньяром, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, новое соглашение между клубом и футболистом будет действовать до лета 2023 года. Его зарплата вырастет с 1,7 до трех миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Шкриньяр входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 23-летний словак провел за "Интер" 39 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
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|Ювентус
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|64
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|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
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|Лацио
|30
|49
|8
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|31
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|10
|Фиорентина
|31
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|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
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|Дженоа
|31
|34
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|Удинезе
|30
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|СПАЛ
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|Болонья
|31
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