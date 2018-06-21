Шкриньяр высказался о том, что "Интер" не продал его в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр высказался об интересе "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед"? Я слышал об их интересе, горжусь этим. Однако я счастлив, что "Интер" решил отвергнуть их предложение, таким образом клуб доказал, что верит в меня" - приводит слова игрока Football Italia.

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