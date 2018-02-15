Шкриньяр: "Я даже не думал об уходе из "Интера"

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Шкриньяр: "Я даже не думал об уходе из "Интера"
Словацкий защитник "Интера" Милан Шкриньяр опроверг информацию о том, что он хочет сменит клуб.

"Я никогда не говорил, что хочу сменить клуб. Я даже не думал об уходе из "Интера". Играть за эту команду - честь для меня", - написал Шкриниар в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что 23-летний Шкриньяром интересуются "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Шкриньяр назвал клубы, в которых он хотел бы продолжить свою карьеру. | http://soccernews.ru

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