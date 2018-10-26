Шкриньяром интересуются два английских топ-клуба

Теги милан шкриньяринтер миланманчестер ситиманчестер юнайтед

Шкриньяром интересуются два английских топ-клубаЗащитником миланского "Интера" Миланом Шкриньяром интересуются сразу два английских топ-клуба, информирует talkSPORT.

Так, по сведениям источника, побороться за 23-летнего бека "нерадзури" готовы два манчестерских клуба - "Юнайтед" и "Сити". Не исключено, что попытки заполучить словака они могут предпринять уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 10 матчей. Результативными действиями в них он не отметился. Его трансфер оценивается в 80 миллионов евро.

Напомним, в "Манчестер Сити" приняли важное решение по Гюндогану. | soccernews.ru

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