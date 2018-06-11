Шкртел не исключил своё возвращение в "Зенит"

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Шкртел не исключил своё возвращение в "Зенит"

Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел не исключил своё возвращение в питерский "Зенит".

"Нет ничего невозможного. Но, скорее всего, я вернусь в Санкт-Петербург в качестве туриста, а не игрока" - ответил 33-летний словак на соответствующий вопрос.

Напомним, что Шкртел выступал за "Зенит" с 2004 по 2007 год, после чего перебрался в "Ливерпуль".

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