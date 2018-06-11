Шкртел оценил шансы России на ЧМ-2018

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Шкртел оценил шансы России на ЧМ-2018Экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел считает, что на Чемпионате Мира-2018 Россия может преподнести сюрприз.

"Я мало кого знаю в вашей команде. Для нее большой удар, что Александр Кокорин получил травму, России точно будет его не хватать. Но ваша команда сыграет дома, будет громкая поддержка болельщиков. Россия может выступить хорошо.

Посмотрим. Немного везения – и команда может преподнести сюрприз на Чемпионате Мира", - сказал он.

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