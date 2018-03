Шкртел потерял сознание во время матча

Защитник сборной Словакии Мартин Шкртел потерял сознание по ходу товарищеского матча с Таиландом (3:2).

В одном из эпизодов 33-летний футболист получил мячом по голове, в результате чего потерял сознание.

Футболисты сборной Словакии оказали помощь Шкртелу, чтобы у того не запал язык.

Несмотря на инцидент, Шкртел продолжил матч.

Relieved to hear Martin Skrtel is okay after getting knocked out and swallowing his tongue today pic.twitter.com/dzra8KCyqH