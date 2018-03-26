Шкртел потерял сознание во время матча

Теги мартин шкртелсловакия

Шкртел потерял сознание во время матчаЗащитник сборной Словакии Мартин Шкртел потерял сознание по ходу товарищеского матча с Таиландом (3:2).

В одном из эпизодов 33-летний футболист получил мячом по голове, в результате чего потерял сознание.

Футболисты сборной Словакии оказали помощь Шкртелу, чтобы у того не запал язык.

Несмотря на инцидент, Шкртел продолжил матч.

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