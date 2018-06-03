Шкртел прокомментировал выбор Черчесова состава на ЧМ словами: "Браво, Черчесов"

Защитник турецкого "Фенербахче" Мартин Шкртел остался недоволен невключением своего партнера по линии обороне в клубе Романа Нойштедтера в итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира.

Так, в своем инстаграме 33-летний бек написал: "Браво, мистер тренер. Защита сборной России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал".

Напомним, сам Нойштедтер уже прокомментировал решение Черчесова. | soccernews.ru