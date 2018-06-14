Шкулетич прокомментировал свой переход в клуб Лиги 1

Новичок "Монпелье" Петар Шкулетич высказался о своем переходе в французский клуб.

По словам экс-игрока "Локомотива", ему очень приятно присоединиться к "Монпелье".

"Также рад буду продолжить успешное выступление за "паладинов" игроков с Балкан. Горжусь этим. Я центральный нападающий, достаточно атлетичный, поэтому мне нравится играть на острие. Уверяю болельщиков, что буду отдавать все силы на поле. Надеюсь сделать максимальный вклад в успехи команды в следующем сезоне и отблагодарить клуб за доверие", - отметил серб.

Читайте: Бывший форвард "Локомотива" перешел в "Монпелье" | soccernews.ru