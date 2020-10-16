Шкурин останется в ЦСКА
Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал будущее своего клиента в московском клубе.
"Информация о переходе Ильи в "Тамбов" - чепуха. Месяц назад предлагали, но мы отказались. Ещё 7 клубов снизу предлагали аренду, но решили остаться до конца года и потом определиться", - сказал агент.
В этом сезоне 21-летний белорус провёл за армейцев 3 матча и забил 1 гол.
В августе сообщалось о желании "Химок" арендовать Шкурина, но переговоры не увенчались успехом.
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