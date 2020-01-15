Шкурин провел первую тренировку в составе ЦСКА

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Шкурин провел первую тренировку в составе ЦСКА

Новый игрок ЦСКА Илья Шкурин провел первую тренировку с московским клубом.

На данный момент "армейцы" находятся на сборе в испанском Кампоаморе. В Испании клуб проведет все три зимних сбора.

Армейцы купили белорусского форварда за 0,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Шкурин выступал за "Энергетик-БГУ", забил 19 голов в 26 матчах и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

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