Шкурин спас киевское "Динамо" от поражения в товарищеском матче
Фото: твиттер "Динамо"
Киевское "Динамо" сыграло вничью с швейцарским "Серветтом".
Отметим, что киевлян спас от поражения новичок Илья Шкурин, который был арендован у ЦСКА.
"Серветт" - "Динамо" 1:1
Голы: Имери, 13 - 1:0, Шкурин, 85 - 1:1
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