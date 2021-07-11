Шкурин спас киевское "Динамо" от поражения в товарищеском матче

Фото: твиттер "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграло вничью с швейцарским "Серветтом".

Отметим, что киевлян спас от поражения новичок Илья Шкурин, который был арендован у ЦСКА.

"Серветт" - "Динамо" 1:1

Голы: Имери, 13 - 1:0, Шкурин, 85 - 1:1

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