Шкурин забил в третьем матче кряду за киевское "Динамо"

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Шкурин забил в третьем матче кряду за киевское "Динамо"Фото: твиттер "Динамо"

Нападающий Илья Шкурин, права на которого принадлежат ЦСКА, принял участие в очередной товарищеской игре за киевское "Динамо".

На этот раз киевляне уступили французской "Ницце" (1:2), однако 21-летний белорус смог отметиться голом.

Отметим, что Шкурин забивает за "Динамо" в третьем матче кряду.

"Динамо" арендовало Шкурина до конца сезона с опцией выкупа.

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