Шкурин забил в третьем матче кряду за киевское "Динамо"
Фото: твиттер "Динамо"
Нападающий Илья Шкурин, права на которого принадлежат ЦСКА, принял участие в очередной товарищеской игре за киевское "Динамо".
На этот раз киевляне уступили французской "Ницце" (1:2), однако 21-летний белорус смог отметиться голом.
Отметим, что Шкурин забивает за "Динамо" в третьем матче кряду.
"Динамо" арендовало Шкурина до конца сезона с опцией выкупа.
Читайте также: Стала известна сумма выкупа Шкурина для киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
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