Шкурин забил за "Динамо" Киев в первом же матче и спас команду от поражения (видео)
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью со швейцарским "Серветтом". Украинский клуб пропустил в начале матча, но сумел уйти от поражения благодаря голу Ильи Шкурина в концовке.
"Динамо" (Киев, Украина) – "Серветт" (Швейцария) - 1:1 (061)
Голы: Имери, 13 - 0:1, Шкурин, 85 - 1:1
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бражко (Дубинчак 46), Сирота (Шабанов 75), Сидклей (Тымчик 46), Андриевский (Коробенко 78), Шепелев (Гармаш 46), Буяльский (Шкурин 75), Родригеш (де Пена 46), Антюх (Леднев 66), Супряга (Кулач 66).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
Не пропустите: Нападающий киевского "Динамо" Супряга близок к переходу в клуб Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки
-
В "Спартаке" назвали причину исчезновения профиля Урунова с сайта клуба
-
Месси прокомментировал завоевание первого трофея со сборной Аргентины
-
Месси выиграл 37-й трофей в карьере
-
Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео)
Лента новостей
-
Тухель попросил "Челси" купить Холанда
-
Коваленко близок к переходу из "Аталанты" в другой итальянский клуб
-
Шкурин забил за "Динамо" Киев в первом же матче и спас команду от поражения (видео)
-
Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020
-
Роналду вручили награду телеканала ESPN
-
Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки
-
Витория рассказал, почему Урунов не тренируется со "Спартаком"
-
"Арсенал" договорился о трансфере бельгийского таланта
-
1
"Барселона" отреагировала на завоевание Месси первого трофея со сборной Аргентины
-
В "Спартаке" назвали причину исчезновения профиля Урунова с сайта клуба
-
Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021
-
Месси расплакался после окончания финала Кубка Америки Аргентина - Бразилия (видео)
-
Месси сфотографировался с трофеем Кубка Америки
-
Месси прокомментировал завоевание первого трофея со сборной Аргентины
-
В родном городе Месси отреагировали на выигрыш Аргентиной Кубка Америки (фото)
-
Дети Месси отреагировали на выигрыш Аргентиной Кубка Америки (видео)
-
Неймар ярко поздравил Месси с завоеванием Кубка Америки (видео)
-
Месси вместе с партнерами по сборной Аргентины ярко отпраздновал завоевание Кубка Америки (видео)
-
Месси выиграл 37-й трофей в карьере
-
Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13