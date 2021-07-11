Шкурин забил за "Динамо" Киев в первом же матче и спас команду от поражения (видео)

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Шкурин забил за "Динамо" Киев в первом же матче и спас команду от поражения (видео)

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью со швейцарским "Серветтом". Украинский клуб пропустил в начале матча, но сумел уйти от поражения благодаря голу Ильи Шкурина в концовке.

"Динамо" (Киев, Украина) – "Серветт" (Швейцария) - 1:1 (061)

Голы: Имери, 13 - 0:1, Шкурин, 85 - 1:1

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бражко (Дубинчак 46), Сирота (Шабанов 75), Сидклей (Тымчик 46), Андриевский (Коробенко 78), Шепелев (Гармаш 46), Буяльский (Шкурин 75), Родригеш (де Пена 46), Антюх (Леднев 66), Супряга (Кулач 66). 

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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