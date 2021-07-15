Шкурин забил за киевское "Динамо" во втором матче подряд

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Нападающий Илья Шкурин помог киевскому "Динамо" победить "Сьон" в товарищеском матче со счётом 2:0.

Белорусский форвард отличился во второй игре подряд после перехода в украинский клуб.

Напомним, что права на 21-летнего футболиста принадлежат московскому ЦСКА, а "Динамо" арендовало его на год с правом выкупа.

Кстати, в составе армейцев Шкурин забил 3 гола в 19 матчах.

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