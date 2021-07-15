Шкурин забил за киевское "Динамо" во втором матче подряд
Фото твиттер "Прессбол"
Нападающий Илья Шкурин помог киевскому "Динамо" победить "Сьон" в товарищеском матче со счётом 2:0.
Белорусский форвард отличился во второй игре подряд после перехода в украинский клуб.
Напомним, что права на 21-летнего футболиста принадлежат московскому ЦСКА, а "Динамо" арендовало его на год с правом выкупа.
Кстати, в составе армейцев Шкурин забил 3 гола в 19 матчах.
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