Шмаров: "На Чемпионате Мира могут хорошо себя проявить Кокорин, Смолов и Головин"



Бывший нападающий "Спартака" Валерий Шмаров оценил перспективы сборной России на Чемпионата Мира-2018

"Мне бы хотелось увидеть красивый футбол в исполнении нашей команды. Мы однозначно должны выходить из группы, а дальше уже на кого попадем. Что касается соперников по группе, мне кажется, труднее всего придется с Египтом. У них есть Салах. Хотя самая сильная сборная в нашей группе - Уругвай. Но проблем не должно быть, если у Глушакова все полетит в ворота так же, как было в этом году.

Кто из наших футболистов может выстрелить на чемпионате мира? Мне кажется, кто-то из группы атаки может хорошо себя проявить. Кокорин, Смолов, Головин", - приводят слова Шмарова российские СМИ.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

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