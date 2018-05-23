Шмельцер не хочет быть капитаном "Боруссии"

Теги марсель шмельцерборуссия дортмунд

Шмельцер не хочет быть капитаном "Боруссии"Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер решил, что не хочет быть капитаном команды.

Напомним, что с капитанской повязкой 30-летний немец играл в течение двух лет.

"Это были два напряженных и интенсивных года, которые были очень изнурительными. Это мое решение. Я считаю, что так будет лучше всего. Игра против "Лос-Анджелеса" будет моей последней, как капитана "Боруссии", - сказал он.

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