Шмельцер приступил к тренировкам

Теги боруссия дортмундмарсель шмельцер

Шмельцер приступил к тренировкам

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер продолжает восстанавливаться после частичного разрыва боковой коллатеральной связки голеностопа.

Как сообщает официальный сайт "шмелей", 29-летний футболист уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе, в частности, к пробежкам.

Ожидается, что Шмельцер вернётся в строй через две недели. Таким образом, бек имеет шансы сыграть в матче первого тура Бундеслиги против "Вольфсбурга", который состоится 19 августа.

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