Шмельцер: "В первом тайме нам еще повезло, что счет на табло был лишь 0:2"

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Шмельцер: "В первом тайме нам еще повезло, что счет на табло был лишь 0:2"Капитан дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Германии против "Баварии" (1:2).

По словам футболиста, он крайне недоволен игрой команды в первом тайме. 

"В первом тайме нам еще повезло, что счет на табло был лишь 0:2. Так играть нельзя. После перерыва мы показали правильную реакцию", - сказал капитан. | soccernews.ru

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