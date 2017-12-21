Шмельцер: "В первом тайме нам еще повезло, что счет на табло был лишь 0:2"

Капитан дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Германии против "Баварии" (1:2).

По словам футболиста, он крайне недоволен игрой команды в первом тайме.

"В первом тайме нам еще повезло, что счет на табло был лишь 0:2. Так играть нельзя. После перерыва мы показали правильную реакцию", - сказал капитан. | soccernews.ru