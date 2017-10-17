Шмельцер восстановился после травмы лодыжки

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер вернулся в строй, сообщает официальный твиттер клуба.

Капитан "шмелей" восстановился от травмы лодыжки, из-за которой он пропустил полтора месяца, и готов принять участие в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против АПОЭЛ.

В этом сезоне 29-летний Шмельцер сыграл за "Боруссию" 1 матч.

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