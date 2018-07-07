Шмейхель: "Англия показала себя эффективной командой"

Легендарный голкипер Петер Шмейхель подвел итоги матча Швеция - Англия.

"Англия показала себя эффективной командой. Временами она играла хорошо, второй гол получился очень красивым. Был период, когда Англия отлично прессинговала соперника. Подопечные Гарета Саутгейта вновь забивали со стандартов, это их серьезное оружие.

Забивший первый мяч Харри Магуайр показал самый большой потенциал на этом Чемпионате Мира. Не удивлюсь, если кто-то выложит за его трансфер 60-80 миллионов евро. Футболист "Лестера" того стоит" - приводят слова Шмейхеля российские СМИ.

Читайте также: Саутгейт: "Как можно сборную Швеции называть слабым, простым соперником". | http://soccernews.ru