Шмейхель и Компани признаны лучшими игроками-легионерами в истории АПЛ на своих позициях

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Шмейхель и Компани признаны лучшими игроками-легионерами в истории АПЛ на своих позициях

Определены лучшие вратари и защитники в истории АПЛ из числа легионеров.

Как сообщает BBC, лидером голосования среди голкиперов стал Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед"). За ним следуют Петр Чех ("Челси"/"Арсенал") и Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

Что касается защитников, то первое место занял Венсан Компани ("Манчестер Сити"). Он опередил Неманью Видича и Япа Стама (оба - "МЮ").

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