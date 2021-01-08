Шмейхель - лучший футболист года в Дании

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Шмейхель - лучший футболист года в Дании

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель признан лучшим футболистом 2020 года в Дании.

34-летний голкипер получил 36,5% голосов. Он обошел полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга (35%) и защитника Симона Кьера (28,5%).

Отметим, что это третья подобная награда в коллекции Шмейхеля. Его признавали лучшим футболистов в Дании в 2016 и 2019 году.

В этом сезоне Шмейхель провел 21 игру, из которых в 7 отстоял на ноль.

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