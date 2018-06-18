Шмейхель: "Мексиканцы создали немало проблем Германии"

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель подвел итоги победы Мексики над Германией в матче Чемпионата Мира-2018 (1:0).

По словам известного датчанина, мексиканцы создали проблемы сопернику.

"Мексиканцы создали немало проблем Германии. Немцы пытались отчаянно обороняться. Мне кажется, все понимали в чем заключаются слабые стороны, и их соперники пытались использовать. Во втором тайме немцы попытались вернуть контроль над мячом, но Мексика очень по-умному устроили оборону.

Гол Лосано? Призываю обратить внимание на эту фамилию. Ему только 22 года, а он уже забил 17 голов в международных матчах. Он воспользовался тем, что Германия плохо организовала оборону", - отметил он.

Напомним, "Реал" продолжает торговать Алиссона. | soccernews.ru