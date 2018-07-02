Шмейхель: "Мое огорчение невозможно описать словами, но я горжусь командой"

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Шмейхель: "Мое огорчение невозможно описать словами, но я горжусь командой"Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель подвел итоги встречи в 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии (1:1, по пенальти - 2:3).

"Тяжело это принять. Мое огорчение невозможно описать словами, но я горжусь командой.

В 1/4 финала Хорватия сыграет со сборной России. | soccernews.ru

 

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