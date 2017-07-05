Шмейхель может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Шмейхель может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к датскому вратарю "Лестера" Касперу Шмейхелю, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы могут приобрести голкипера в летнее трансферное окно. "Дьяволы" рассматривают кандидатуру датчанина в качестве возможной замены Давиду Де Хеа, если он перейдет в "Реал".

Стоит отметить, что в 90-х годах прошлого века за "Манчестер Юнайтед" выступал отец Каспера Питер Шмейхель.

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