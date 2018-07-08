Шмейхель назвал возможных финалистов Чемпионата Мира

Известный голкипер Петер Шмейхель определил сборные, которые встретятся в финале ЧМ-2018.

"Судя по показанной игре, хотя это не может считаться достоверным критерием, нас ждёт финал Бельгия - Хорватия. Это самый реалистичный вариант. Но не стоит сбрасывать со счетов Англию. До сих пор она не испытывала стресса и побеждала малой кровью. А Хорватия может ей доставить проблемы. Но всё начнётся сначала, лишь бы только не было повреждений" - приводят слова Шмейхеля российские СМИ.

Напомним, что Бельгия разыграет путевку в финал со сборной Франции.

Читайте также: Основной игрок сборной Бельгии пропустит полуфинальный матч ЧМ-2018. | http://soccernews.ru