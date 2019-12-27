Шмейхель недоволен судейством в матче с "Ливерпулем"

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель раскритиковал одно из решений судейской бригады в матче 19-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Напомним, что "красные" выиграли со счётом 4:0. Второй гол был забит с пенальти, назначенным в ворота "лис" за игру рукой защитника Чаглара Сеюнджю.

"Мы были в игре, пока арбитр не решил стать героем. А потом нам не хватало хладнокровия. В эфире Sky скажут, что пенальти в этом эпизоде - отличное решение. А ведь у Чаглара было меньше, чем миллисекунды, чтобы среагировать", - цитирует Шмейхеля BBC.

Не пропустите: Клопп прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Лестером". | http://soccernews.ru