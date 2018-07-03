Шмейхель: "Неймар играет ради карточек соперникам"
Известный голкипер Петер Шмейхель высказался о симуляциях нападающего сборной Бразилии Неймара.
"Боже мой, Неймару дали приз лучшего футболиста игры с Мексикой. Нужно, чтобы ФИФА обратила внимание на его поведение. Я могу назвать это поведение только позорным, и никак иначе. Все, кто любят футбол, я почитал в твиттере после матча, всех это раздражает. Казалось, что он умирает. Я думал, что его уложат на носилки, погрузят в скорую, и мы его больше никогда не увидим.
Я обращаюсь к ФИФА: это не то, что мы хотим видеть в футболе. Есть видеоповторы, которые помогут избавиться от этих переигрываний. Джанни Инфантино был на стадионе, им нужно обратить на это внимание. Он пытается привлечь внимание, все дети на это посмотрят… Это не то, что мы хотим видеть в футболе. На первый раз предупредите Неймара, потом удалите. Только так можно научить его.
Когда камера ловит его после игры, он делает все, чтобы привлечь внимание. Все, о чем я думаю в этот момент: я не хочу видеть этого человека в футболе. На это невозможно смотреть. Он играет ради карточек соперникам.
Роналду быстро отучился от этого в "Манчестер Юнайтед". Когда он был молод, он понял, что так играть не нужно. У него был хороший тренер - сэр Алекс Фергюсон. Вы видели, чтобы Месси или Харри Кейн так делали? Нет" - приводят слова Шмейхеля российские СМИ.
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