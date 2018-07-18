Шмейхель о ЧМ-2018: "В России состоялся настоящий праздник футбола"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель дал оценку организации ЧМ-2018, который на прошлой неделе завершился в России.

По словам датчанина, это был настоящий праздник футбола.

"В составе сборной Дании я принимал участие в ЧМ-1998 года во Франции. Теперь же мне удалось посетить турнир в качестве наблюдателя и могу высказать мнение со стороны: уровень организации чемпионата мира в России очень высок. Это отмечаю не только я, но и вся футбольная общественность. Побывал во многих городах прошедшего мундиаля и считаю, что это мнение объективно. В России состоялся настоящий праздник футбола, и это поистине историческое событие", - сказал он.

Читайте: Черчесова, Акинфеева и Дзюбу изобразят на граффити в центре Москвы | http://soccernews.ru