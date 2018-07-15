Шмейхель стал лучшим голкипером ЧМ-2018 по проценту отраженных ударов

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель стал лучшим вратарем Чемпионата Мира-2018 по проценту отраженных ударов среди игроков, сыгравших не менее двух матчей на турнире.

Так, 31-летний страж ворот "алой гвардии" отбил 91,3% нанесенных ударов в створ его ворот. Ближе всего к его показателю подобрались Тибо Куртуа (Бельгия) - 81,8% и Чо Хен У (Южная Корея) - 81,2%.

Напомним, ФИФА назвала лучшего вратаря ЧМ-2018. | soccernews.ru