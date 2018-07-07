Шмейхель: "У россиян тактически безупречная команда"

Легендарный датчанин Петер Шмейхель расхвалил сборную России, которая пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018.

Сегодня россияне сыграют с командой Хорватии.

"Что меня впечатляет по поводу России, так это то, что она вышла в четвертьфинал практически без веры собственных болельщиков. Я побывал во всех городах чемпионата мира и почти нигде не встречал оптимизма по поводу будущего выступления. Но ведь нельзя забывать, что россияне два года не играли официальных матчей и поэтому так сильно просели в рейтинге ФИФА.

Я очень впечатлен. Вся страна теперь ждет матча с Хорватией. У россиян тактически безупречная команда. Немногие сборные выходят и играют так, как сказал тренер", - сказал он.

Читайте: В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира | http://soccernews.ru