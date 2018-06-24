Шмейхель высказался о матче Англия - Панама

Известный голкипер Петер Шмейхель прокомментировал игру между сборными Англии и Панамы (6:1).

"Болельщики Панамы были великолепны, когда радовались голу, оформленному при счёте 6:0 в пользу Англии. Помните, что панамцы не пустили на мундиаль сборную США, которая ездила на первенства планеты много раз. Возможно, это не лучшая идея - пускать на ЧМ такие слабые команды. Но Панама рада, что забила, а Англия рада, что победила" - приводят слова Шмейхеля российские СМИ.

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