Шмейхель высказался о незабитых пенальти сборной России в матче с Хорватией

Легендарный голкипер Петер Шмейхель прокомментировал незабитые пенальти сборной России.

"Фернандесу остается посочувствовать. Он провел блестящую игру, дал многое команде. Но пенальти он пробил ужасно. Бить мимо ворот никак нельзя было.

Что касается Смолова, то сложно критиковать человека, который так выложился, внес свой вклад. Но если ты идешь бить первым, то обязан забивать. Ты должен убедить всех в своей силе. По крайней мере нужно было максимально напугать голкипера" - приводят слова Шмейхеля российские СМИ.

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