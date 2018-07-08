Шмейхель высказался о незабитых пенальти сборной России в матче с Хорватией

Теги россияхорватияфедор смоловмарио фернандес

Шмейхель высказался о незабитых пенальти сборной России в матче с Хорватией

Легендарный голкипер Петер Шмейхель прокомментировал незабитые пенальти сборной России.

"Фернандесу остается посочувствовать. Он провел блестящую игру, дал многое команде. Но пенальти он пробил ужасно. Бить мимо ворот никак нельзя было.

Что касается Смолова, то сложно критиковать человека, который так выложился, внес свой вклад. Но если ты идешь бить первым, то обязан забивать. Ты должен убедить всех в своей силе. По крайней мере нужно было максимально напугать голкипера" - приводят слова Шмейхеля российские СМИ.

Читайте также: Смолов высказался о незабитом пенальти в матче с Хорватией. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов