Фото: инстаграм Шмейхеля/Автор неизвестен

Вратарь сборной Дании и "Лестера" Каспер Шмейхель высказался о попадании в список номинантов на премию имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

"Конечно, это большая честь. Нам часто говорят, что футболистам повезло. Я не вполне с этим согласен. За этим стоит много часов работы.

Все мои друзья в подростковом возрасте ходили на вечеринки – я был этого лишен. Я долго и усердно вкалывал на футбольном поле. И это продолжается до сих пор, а мне уже 34 года. Я много времени провел вдали от семьи", – сказал Шмейхель.

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