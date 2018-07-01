Шмейхель высказался об игре Акинфеева

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Шмейхель высказался об игре Акинфеева

Легендарный голкипер Петер Шмейхель поделился мнением об Игоре Акинфееве.

"Акинфеев сыграл потрясающе. Он прекрасно справился с испанскими футболистами, которые вели по ходу встречи. Акинфеев всегда имел репутацию отличного голкипера при отражении пенальти. Пришло время для его шоу. Акинфеев заслуживает памятника" - приводят слова Шмейхеля российские СМИ.

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