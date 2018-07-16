Шмейхель: "Я бы вручил сборной Хорватии приз зрительских симпатий"

Легендарный датский вратарь Петер Шмейхель высказался по поводу финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Я бы вручил сборной Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжёлым трудом можно добиваться результатов. А вообще судья украл финал Чемпионата Мира. Это спустило воздух из хорватов. Вся их бравада и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трёх матчах, разом исчезли. Этот финал не заслуживал такого" - сказал Шмейхель.

Напомним, что арбитр матча Нестор Питана принял два спорных решения в пользу сборной Франции в первом тайме, назначив штрафной удар и пенальти - оба эпизода завершились голами "трёхцветных".

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